В Москве началось благоустройство территорий 11 поликлиник

07:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты благоустроят территории около 11 поликлиник, в которых завершается капремонт, по единому стандарту, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, работы уже стартовали и завершатся до конца этого года.
"Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. Пространства около всех поликлиник благоустроят в единой стилистике", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Вице-мэр отметил, что в ходе работ пешеходные и транспортные потоки разделят. Планируется установить скамейки, а там, где позволит площадь, оборудуют площадки для детей.
По словам Бирюкова, территории адаптируют для маломобильных граждан, у некоторых поликлиник появятся навесы для парковки велосипедов и колясок, а также парковки для автомобилей.
Уточняется, что территории медучреждений дополнительно озеленят. Всего возле поликлиник высадят 257 деревьев и 885 кустарников.
Ранее сообщалось, что 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования. Также планируется провести капитальную реконструкцию сетей и проложить кабельные линии высокого и низкого напряжения.
Работы пройдут в рамках реализации нового столичного стандарта поликлиник. Всего в эту программу входят 135 зданий. Их ждет комплексное обновление.
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