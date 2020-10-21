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Город

07:21

В Москве началось благоустройство территорий 11 поликлиник

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты благоустроят территории около 11 поликлиник, в которых завершается капремонт, по единому стандарту, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы уже стартовали и завершатся до конца этого года.

"Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. Пространства около всех поликлиник благоустроят в единой стилистике", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр отметил, что в ходе работ пешеходные и транспортные потоки разделят. Планируется установить скамейки, а там, где позволит площадь, оборудуют площадки для детей.

По словам Бирюкова, территории адаптируют для маломобильных граждан, у некоторых поликлиник появятся навесы для парковки велосипедов и колясок, а также парковки для автомобилей.

Уточняется, что территории медучреждений дополнительно озеленят. Всего возле поликлиник высадят 257 деревьев и 885 кустарников.

Ранее сообщалось, что 35 поликлиник города получат дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования. Также планируется провести капитальную реконструкцию сетей и проложить кабельные линии высокого и низкого напряжения.

Работы пройдут в рамках реализации нового столичного стандарта поликлиник. Всего в эту программу входят 135 зданий. Их ждет комплексное обновление.

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