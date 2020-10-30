Завершено благоустройство территории возле стадиона "Динамо"

10:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Возле стадиона "Динамо" завершилось благоустройство территории, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Там заменили асфальт, установили пешеходные ограждения и нанесли новую дорожную разметку. Также специалисты обновили освещение, заменив старые фонари на энергосберегающие, и установили дополнительные опоры освещения.
Сейчас работы продолжаются возле станции метро "Петровский парк", которая находится рядом со стадионом. Также специалисты обновят лестничные марши на площади южного вестибюля станции "Динамо" и уложат асфальт на проезжей части. Кроме того, планируется возвести лавочки и информационные стелы.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что благодаря благоустройству территории дорога для пешеходов от метро "Петровский парк" до стадиона стала удобнее. По его словам, в общей сложности специалисты заменили 24 фонаря и установили 23 дополнительные опоры освещения.
Ранее сообщалось, что пешеходная набережная появится на "полуострове ЗИЛ" в Москве. Площадь проектируемой территории составит 31,95 гектара. Благоустроенная зона протяженностью четыре километра протянется от набережной Марка Шагала до Симоновской набережной. Она станет частью прогулочного маршрута от Кремля до парка "Остров мечты".
"Это наш город": в Москве благоустроят территорию у стадиона "Динамо"
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