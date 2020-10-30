Завершено благоустройство территории возле стадиона "Динамо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возле стадиона "Динамо" завершилось благоустройство территории, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Там заменили асфальт, установили пешеходные ограждения и нанесли новую дорожную разметку. Также специалисты обновили освещение, заменив старые фонари на энергосберегающие, и установили дополнительные опоры освещения.

Сейчас работы продолжаются возле станции метро "Петровский парк", которая находится рядом со стадионом. Также специалисты обновят лестничные марши на площади южного вестибюля станции "Динамо" и уложат асфальт на проезжей части. Кроме того, планируется возвести лавочки и информационные стелы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что благодаря благоустройству территории дорога для пешеходов от метро "Петровский парк" до стадиона стала удобнее. По его словам, в общей сложности специалисты заменили 24 фонаря и установили 23 дополнительные опоры освещения.

Ранее сообщалось, что пешеходная набережная появится на "полуострове ЗИЛ" в Москве. Площадь проектируемой территории составит 31,95 гектара. Благоустроенная зона протяженностью четыре километра протянется от набережной Марка Шагала до Симоновской набережной. Она станет частью прогулочного маршрута от Кремля до парка "Остров мечты".

