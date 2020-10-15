На Большом Каменном мосту начали укладывать асфальт

11:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На части Большого Каменного моста, закрытой на ремонт, укладывают асфальт, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, уложена треть из запланированного объема асфальтобетонного покрытия. Также специалисты осуществляют монтаж отреставрированных гранитных плит.
Заммэра отметил, что при укладке применяется способ горячего асфальтирования, который позволяет создать ровное и прочное покрытие, способное выдерживать большие нагрузки.
Параллельно идут работы по обустройству тротуаров. Сейчас заливается ребро жесткости между тротуаром и проезжей частью. Также ведется подготовка для монтажа 20 опор освещения.
"Затем на пешеходную зону уложат тротуарные плиты и гидроизоляцию, после чего приступят к асфальтированию", – пояснил Бирюков.
Ремонт Большого Каменного моста ведется в круглосуточном режиме, в ночное время проводятся только бесшумные работы. Объект планируют сдать раньше срока, запланированного на IV квартал 2021 года.
Ранее на мосту началось обустройство проезжей части. Процесс проводится поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров. До конца октября работы планировалось выполнить почти на 8 тысячах квадратных метров проезжей части и порядка 1 тысячи квадратных метров тротуарной плиты.
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