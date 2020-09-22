Обустройство проезжей части началось на Большом Каменном мосту

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К обустройству проезжей части приступили на Большом Каменном мосту в центре Москвы. Об этом заявили представители комплекса городского хозяйства столицы, передает Агентство "Москва".

"Работы ведутся на участке правобережной эстакады плиты пролетного строения. Обустройство дорожного полотна проводится поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров. Сначала рабочие заполняют бетонным составом арматурный каркас, после начнется обустройство выравнивающего слоя", – сообщили в пресс-службе ведомства.

До конца октября работы выполнят на порядка 8 тысячах квадратных метров проезжей части и около тысячи квадратных метров тротуарной плиты.

"И после укладывают асфальтобетонное покрытие, уже уложено более 250 квадратных метров из необходимых 8 тысяч квадратных метров", – уточнили в комплексе города.

В настоящий момент все демонтированные элементы мостового сооружения собирают заново. "На объекте задействовано 240 рабочих и свыше 30 единиц строительной техники", – добавляют в ведомстве.

Ранее стало известно, что участок автодороги Середнево – Марьино – Десна откроют до конца года. Также благодаря участку станция метро "Филатов Луг" станет более доступна для жителей западной части поселения Филимонковского.