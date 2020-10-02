Монтаж отреставрированной гранитной облицовки начали на Большом Каменном мосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Монтаж отреставрированных гранитных плит начался на Большом Каменном мосту, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Монтажные работы проводятся с помощью кранов на правобережной части моста. Ранее были устранены повреждения, а участкам вернули первоначальный вид, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Во время работ по ремонту первой половины моста было отреставрировано около 2,2 тысячи квадратных метров гранитных элементов", – подчеркнул Бирюков.
Поверхности моста очищают и выравнивают перед монтажом гранита. Потом его присоединяют к стенке сооружения с помощью анкерных креплений, а образовавшиеся между камнем и стеной пустоты заполняют специальным раствором.
В настоящий момент на левобережной стороне начался демонтаж гранитной облицовки. Она будет отправлена на реставрацию.
Ремонт Большого каменного моста проводится в круглосуточном режиме. На ночное время, как правило, запланированы лишь бесшумные работы. Сроки сдачи ремонта – четвертый квартал 2021 года, однако считается, что их удастся опередить.
Бирюков отметил, что в течение ремонтных работ мост не будет закрываться полностью и продолжить функционировать. Сообщается, что такой режим стал возможен из-за появления уникальных технологий, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства.
"Объем работ довольно большой, фактически во время ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения", – рассказал Бирюков.
Ранее на мосту началось обустройство проезжей части. Сообщалось, что процесс проводится поэтапно, небольшими участками по 150 квадратных метров. До конца октября работы планировалось выполнить на около 8 тысячах квадратных метров проезжей части и порядка 1 тысячи квадратных метров тротуарной плиты.
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