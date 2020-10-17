Бирюков рассказал о завершении благоустройства территории около стадиона "Динамо"

08:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты завершили благоустройство территории около центрального стадиона "Динамо" "ВТБ Арена" на севере столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Возле спортивного комплекса проведено благоустройство территории общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Выполнена замена асфальтобетонного покрытия, установлены пешеходные ограждения, нанесена новая дорожная разметка", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
По его словам, благодаря благоустройству дорога для пешеходов от метро "Петровский парк" до стадиона стала удобнее.
Бирюков отметил, что специалисты заменили 24 фонаря на новые энергосберегающие, а также дополнительно установили 23 опоры освещения.
Ранее вице-мэр сообщал, что в ходе благоустройства территории около стадиона создадут современное общественное пространство. Он отмечал, что на площади более 17 тысяч квадратных метров заменят асфальт, тротуары и площадки выложат гранитной плиткой, установят пешеходные ограждения. Там заменят 25 фонарей, а также дополнительно установят 26 опор освещения.
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