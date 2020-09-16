Современное общественное пространство появится возле стадиона "Динамо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возле стадиона "Динамо" создадут современное общественное пространство, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, работы должны завершить до середины октября.

Он отметил, что в результате благоустройства территории возле спорткомплекса пешеходный маршрут от станции метро "Петровский парк" до стадиона станет удобнее.

На площади более 17 тысяч квадратных метров заменят асфальт, тротуары и площадки выложат гранитной плиткой, установят пешеходные ограждения. Там заменят 25 фонарей, а также дополнительно установят 26 опор освещения.

За последние годы в рамках проекта "Мой район" в Центральном административном округе столицы появилось множество территорий для отдыха москвичей и гостей города.

В Тверском районе расположен Делегатский парк с игровыми площадками для детей и взрослых. Каскад прудов обустроен в зоне отдыха в парке "Красногвардейские пруды". Водоемы окаймлены деревянными набережными и оформлены террасами, цветниками, амфитеатром, смотровыми площадками.

Еще одна зеленая зона расположена у Политехнического музея на Лубянке, где расположены прогулочные галереи, высокий амфитеатр с подсвеченными лавочками.

В прошлом году благоустройство затронуло также набережные Замоскворечья. Для удобства горожан там обустроили более 450 лавочек. На Озерковской набережной можно также заняться спортом на тренажерах для проработки разных групп мышц. На Таганке новый облик получили сквер Талалихина и Большой Факельный переулок.

