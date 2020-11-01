В Москве отремонтировали подземный переход на Казанском вокзале

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Подземный переход возле Казанского вокала открыли после длительной реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса в Telegram.

По переходу можно пройти с Новорязанской улицы до станции "Комсомольская".

"Мы отремонтировали подуличный переход под Казанским вокзалом – он был закрыт целых 14 лет", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе работ были укреплены несущие конструкции, обновлены гидроизоляция и освещение. Также специалисты заменили облицовку и установили навигацию.

Ранее сообщалось, что надземный пешеходный переход через МКАД недалеко от Липецкой улицы построят в Москве. Предполагается, что это решение позволит горожанам быстро и безопасно переходить участок развязки МКАД с Липецкой улицей.

