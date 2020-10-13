Пешеходный переход через МКАД появится недалеко от Липецкой улицы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Надземный пешеходный переход через МКАД недалеко от Липецкой улицы построят в Москве. Проект объекта одобрила Москомархитектура.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, это решение позволит горожанам быстро и безопасно переходить участок развязки МКАД с Липецкой улицей.

"Авторы проекта предложили функциональное решение с использованием железобетонной основы и полупрозрачного поликарбоната. Такое решение позволило создать гармоничный образ, а сам переход будет устойчив к износу", – отметил Кузнецов.

Переход возведут в районе 27-го километра МКАД, общая длина объекта составит 64 метра, ширина – 3 метра, общая площадь – 900 квадратных метров. Подняться на переход можно будет с помощью лестницы или лифта. Вдоль прохода оборудуют перила.

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