Пешеходный переход через МКАД появится недалеко от Липецкой улицы

10:57
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Надземный пешеходный переход через МКАД недалеко от Липецкой улицы построят в Москве. Проект объекта одобрила Москомархитектура.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, это решение позволит горожанам быстро и безопасно переходить участок развязки МКАД с Липецкой улицей.
"Авторы проекта предложили функциональное решение с использованием железобетонной основы и полупрозрачного поликарбоната. Такое решение позволило создать гармоничный образ, а сам переход будет устойчив к износу", – отметил Кузнецов.
Переход возведут в районе 27-го километра МКАД, общая длина объекта составит 64 метра, ширина – 3 метра, общая площадь – 900 квадратных метров. Подняться на переход можно будет с помощью лестницы или лифта. Вдоль прохода оборудуют перила.
Ранее стало известно, что новый пригородный вокзал построят в Щербинке. На станции появится новая инфраструктура. Терминал оборудуют кассами и турникетами. Также на станции появится зал ожидания с туалетами. Сходы на платформы оснастят лифтами и эскалаторами.
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