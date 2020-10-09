Пешеходный участок набережной обустроят в районе Филевского парка

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Проект планировки набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста утвердило правительство Москвы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Разработал проект ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что реализация проекта создаст комфортную среду для будущих жителей этого района, где возводят современные ЖК, такие как "Береговой", Only, "Западный порт". Также Кузнецов отметил, что создание пешеходной набережной – часть проекта благоустройства территорий, прилегающих к Москве-реке.

"В рамках проекта под Шелепихинским мостом на правом берегу Москвы-реки планируется создать единое пешеходное озелененное пространство, а вдоль реки будут обустроены беговая и велосипедная дорожки", – добавил Кузнецов.

Теперь жителям Москвы не придется искать обходные пути, чтобы попасть на другую сторону моста. Горожане смогут пройтись по прогулочной зоне или проехать по набережной на велосипеде. Кроме того, проект предусматривает обустройство двух наземных переходов через Большую Филевскую улицу.

По словам главы управления стратегических проектов Москомархитектуры Максима Кандыбайло, в столице создается новая сеть маршрутов для прогулок и поездок на велосипеде.

"В результате реконструкции небольшой участок береговой линии протяженностью 240 метров не только свяжет территории по обе стороны моста, но и станет доступным для прогулок. Для этого будет укреплен берег реки, а также построена подпорная стенка протяженностью 226 метров", – сообщил Кандыбайло.

Ранее сообщалось, что в столице планируют реконструировать Южный речной вокзал.