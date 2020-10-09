Пешеходный участок набережной обустроят в районе Филевского парка

10:12
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Проект планировки набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста утвердило правительство Москвы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Разработал проект ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что реализация проекта создаст комфортную среду для будущих жителей этого района, где возводят современные ЖК, такие как "Береговой", Only, "Западный порт". Также Кузнецов отметил, что создание пешеходной набережной – часть проекта благоустройства территорий, прилегающих к Москве-реке.
"В рамках проекта под Шелепихинским мостом на правом берегу Москвы-реки планируется создать единое пешеходное озелененное пространство, а вдоль реки будут обустроены беговая и велосипедная дорожки", – добавил Кузнецов.
Теперь жителям Москвы не придется искать обходные пути, чтобы попасть на другую сторону моста. Горожане смогут пройтись по прогулочной зоне или проехать по набережной на велосипеде. Кроме того, проект предусматривает обустройство двух наземных переходов через Большую Филевскую улицу.
По словам главы управления стратегических проектов Москомархитектуры Максима Кандыбайло, в столице создается новая сеть маршрутов для прогулок и поездок на велосипеде.
"В результате реконструкции небольшой участок береговой линии протяженностью 240 метров не только свяжет территории по обе стороны моста, но и станет доступным для прогулок. Для этого будет укреплен берег реки, а также построена подпорная стенка протяженностью 226 метров", – сообщил Кандыбайло.
Ранее сообщалось, что в столице планируют реконструировать Южный речной вокзал.
Утвержден проект благоустройства набережной в районе Шелепихинского моста
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: