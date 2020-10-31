Западный участок БКЛ метро готов на 60% – Бочкарев

Фото: Владимир Новиков/портал мэра и правительства Москвы

Специалисты на 60% завершили работы на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.

"На западном участке БКЛ завершены все тоннелепроходческие работы, ведется строительство станционных комплексов. В целом можно сказать, что участок готов на 60%", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Как уточняется, на участке расположатся станции "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Терехово" и "Кунцевская".

В пресс-службе подчеркнули, что на станциях "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" работы находятся в финальной стадии. Там специалисты отделывают пассажирскую зону и технические помещения, ведется монтаж инженерных систем, благоустройство территории около станций.

"На следующей неделе планируем подключить станцию "Улица Народного Ополчения" к электросетям по постоянной схеме", – отметил Бочкарев.

Вице-мэр уточнил, что западный участок БКЛ улучшит транспортное обслуживание почти полумиллиона жителей нескольких районов и разгрузит действующие радиальные линии. Планируется, что участок от станции "Хорошевской" до "Карамышевской" завершат до конца года.

Ранее Бочкарев сообщал, что на восточном участке БКЛ метро завершена проходка двухпутного тоннеля. Речь идет об участке между станциями "Текстильщики" и "Печатники".

По его словам, сейчас на восточном участке БКЛ продолжаются работы, проходка тоннелей на данном отрезке выполнена на 61%. Он подчеркнул, что на других участках Большой кольцевой линии также ведутся активные тоннелепроходческие работы.

Как стало известно ранее, три станции БКЛ запустят в Москве до конца года. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

