Завершена проходка двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На восточном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершена проходка двухпутного тоннеля. Речь идет об участке между станциями "Текстильщики" и "Печатники", приводит комплекс градостроительной политики и строительства столицы заявление заммэра Андрея Бочкарева.

"Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс "Виктория" проложил двухпутный тоннель протяженностью 1 308 метров в условиях плотной городской застройки и в условиях сложной гидрогеологии, в том числе под железнодорожными путями Курского направления", – сообщил Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас на восточном участке БКЛ продолжаются работы, проходка тоннелей на данном отрезке выполнена на 61%.

Глава ведомства подчеркнул, что на других участках Большой кольцевой линии также ведутся активные тоннелепроходческие работы.

Генеральный директор "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что на восточном участке работу ведут еще два ТПМК.

"На всех станциях участка в полном объеме выполнена разработка грунта котлованов станций, ведутся работы по устройству монолитных конструкций", – сказал он.

Общая строительная готовность восточного участка БКЛ составляет около 31%, обратил внимание Кравцов.

Ранее говорилось, что три станции БКЛ запустят в Москве до конца года. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

