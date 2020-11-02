Москвичи предложат варианты названия большого кольца метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В "Активном гражданине" открылось голосование, где жители столицы могут предложить название для Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 2017 году название для нового кольца Московского метрополитена уже выбирали, но после открытия в 2018-м первого участка стало поступать много обращений от пассажиров, посчитавших, что оно не очень удачное.

Благодаря новому голосованию у горожан будет возможность предложить свои варианты. Ожидается, что название станет не только ярким, но и отразит весь масштаб линии.

В настоящий момент станциями нового кольца пользуются сотни тысяч человек. Длина новой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция.

В настоящее время действует девять станций. Движение по первому участку открылось в феврале 2018 года. В результате на северо-западе столицы были открыли станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В декабре того же года состоялось открытие еще одной – "Савеловской".

За первые два года новой кольцевой линией воспользовались 58 миллионов раз.

Проект "Активный гражданин" запустили в 2014 году, за время существования проекта к нему присоединились более 4,6 миллиона человек.

Ранее жители столицы предложили 89 идей для проекта "Активный гражданин". Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко заявил, что сейчас электронными сервисами правительства столицы пользуются свыше 13 миллионов человек.