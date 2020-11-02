Москвичи предложат варианты названия большого кольца метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В "Активном гражданине" открылось голосование, где жители столицы могут предложить название для Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В 2017 году название для нового кольца Московского метрополитена уже выбирали, но после открытия в 2018-м первого участка стало поступать много обращений от пассажиров, посчитавших, что оно не очень удачное.
Благодаря новому голосованию у горожан будет возможность предложить свои варианты. Ожидается, что название станет не только ярким, но и отразит весь масштаб линии.
В настоящий момент станциями нового кольца пользуются сотни тысяч человек. Длина новой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция.
В настоящее время действует девять станций. Движение по первому участку открылось в феврале 2018 года. В результате на северо-западе столицы были открыли станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В декабре того же года состоялось открытие еще одной – "Савеловской".
За первые два года новой кольцевой линией воспользовались 58 миллионов раз.
Проект "Активный гражданин" запустили в 2014 году, за время существования проекта к нему присоединились более 4,6 миллиона человек.
Ранее жители столицы предложили 89 идей для проекта "Активный гражданин". Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко заявил, что сейчас электронными сервисами правительства столицы пользуются свыше 13 миллионов человек.
"Это наш город": три станции БКЛ запустят в Москве до конца года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: