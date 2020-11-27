Власти Москвы упростили согласование строительства бань и сараев на арендованных участках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Собственники жилых и садовых домов смогут возводить некапитальные сооружения на земельных участках, арендуемых у города. Для строительства бани, сарая и других бытовых построек не потребуется вносить изменения в договор аренды, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с предложением документально закрепить возможность размещения на участках некапитальных объектов без внесения изменений в договоры аренды выступила Госинспекция по недвижимости.

Изменения касаются арендаторов земельных участков, которые находятся в собственности Москвы: садовых, приусадебных земельных участков и участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство. Введение новых норм позволит упростить процесс оформления земельно-правовых отношений.

Ранее на электронные торги в Москве выставили 104 нежилых помещения площадью от 8,5 до тысячи квадратных метров. Принять участие в аукционе на льготных условиях могут только представители малого и среднего бизнеса.

В рамках программы они могут арендовать недвижимость на срок до 10 лет по цене от 1 000 рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4 750 рублей – за объекты на первых этажах и выше.