Приобрести участки под ИЖС можно за 40% от их кадастровой стоимости

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Собственники капитальных объектов на участках под индивидуальное жилищное строительство смогут купить землю за 40% от кадастровой стоимости.

В понедельник вступили в силу изменения в закон № 48 "О землепользовании в городе Москве", говорится на портале мэра и правительства столицы.

Согласно данным изменениям, цена устанавливается в зависимости от того, есть ли на участке объекты капитального строительства, находящиеся в собственности.

Видом разрешенного использования участка должно быть индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, владельцам будет разрешено ведение личного подсобного хозяйства и садоводство. Теперь и приобретение участков для индивидуального жилищного строительства стало доступнее для москвичей.

"Собственники капитальных строений смогут оплатить только половину цены, чтобы выкупить земельные участки", – заявил заместитель мэра города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Отмечается, что льгота при приобретении земельных участков доступна только физическим лицам.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в РФ до 30%.