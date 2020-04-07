Приобрести участки под ИЖС можно за 40% от их кадастровой стоимости

08:55
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Собственники капитальных объектов на участках под индивидуальное жилищное строительство смогут купить землю за 40% от кадастровой стоимости.
В понедельник вступили в силу изменения в закон № 48 "О землепользовании в городе Москве", говорится на портале мэра и правительства столицы.
Согласно данным изменениям, цена устанавливается в зависимости от того, есть ли на участке объекты капитального строительства, находящиеся в собственности.
Видом разрешенного использования участка должно быть индивидуальное жилищное строительство.
Кроме того, владельцам будет разрешено ведение личного подсобного хозяйства и садоводство. Теперь и приобретение участков для индивидуального жилищного строительства стало доступнее для москвичей.
"Собственники капитальных строений смогут оплатить только половину цены, чтобы выкупить земельные участки", – заявил заместитель мэра города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Отмечается, что льгота при приобретении земельных участков доступна только физическим лицам.
Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в РФ до 30%.
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