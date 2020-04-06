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Москва 24

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Общество

08:48

Эксперты прогнозируют падение цен на новостройки в РФ до 30%

недвижимость общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупнейшие российские застройщики в этом году, возможно, понизят цены на новостройки на 20-30%.

Подобные изменения в ценообразовании на рынке недвижимости могут быть из-за кризисного сценария влияния на отрасль пандемии коронавируса, передает ТАСС заявление агентства "Национальные кредитные рейтинги".

По прогнозам аналитиков, выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 200 миллиардов рублей. Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса – на 25% и более, уточнили в агентстве.

Предполагается, что на восстановление спроса и цен на первичном рынке жилья уйдет от двух до четырех лет.

Однако при негативного сценарии, согласно которому допускается окончание карантинных мер не ранее середины этого года, падение объемов рынка сохранится и во втором полугодии.

В результате застройщикам нужно будет снижать цены (на 10% и более) и жертвовать частью рентабельности, подчеркивают эксперты отрасли.

Ранее были определены регионы России с самым дешевым элитным жильем.

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