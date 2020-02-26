Определены регионы России с самым дешевым элитным жильем

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Самая низкая средняя цена на элитную недвижимость зафиксирована в Северной Осетии, которая составила 36,9 тысячи рублей за квадратный метр, сообщает News.ru.

Дешево купить квартиру такого класса можно и в Ингушетии, где один квадратный метр оценивается в среднем 39,6 тысячи рублей. В список регионов с наиболее дешевой элитной недвижимостью также вошли Дагестан (42,2 тысячи рублей), Костромская (44,7 тысячи) и Ивановская (45,1 тысячи) области.

Средняя стоимость элитного жилья по России в настоящий момент составляет 157,2 тысячи рублей. На наибольшую сумму придется раскошелиться в Москве, где такая недвижимость оценивается в 303,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев рассказал о причинах установившейся корреляции цен. В первую очередь он отметил зависимость стоимости элитного жилья от экономического развития региона. Кроме того, он подчеркнул относительность понятия "элитное жилье".

"То, что они строят и называют элитным, оно, скорее всего, может быть и не элитным вовсе. Потенциальный покупательский спрос и сам показатель средней цены по рынку не располагают к строительству элитного жилья. Каждый называет элитным то, что ему больше нравится", – прокомментировал Галеев.

Ранее стало известно, что 30% жителей Москвы, которые сейчас снимают квартиру, не планируют обзаводиться собственным жильем.

Также в России цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд, в некоторых регионах поднявшись до 107,3 тысячи рублей за квадратный метр.