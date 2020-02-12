Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости скорректируют

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Минэкономразвития предложило изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Из законопроекта, размещенного на портале нормативных правовых актов, следует, что на возмещение будут претендовать арендаторы сельскохозяйственных земель и производственных помещений. Документ разработан в соответствии с поручениями правительства от ноября и декабря 2018 года и ноября 2019 года.

Что касается компенсации, то она будет осуществляться либо деньгами, либо недвижимостью. При этом размер убытков в каждом конкретном случае будет определяться на основе данных по реальному ущербу и упущенной выгоде.

В обновленных правилах пропишут дополнительные условия, в связи с которыми можно будет обратиться за возмещением. К таким факторам отнесут ухудшение качества земель, ограничения прав собственников земельных участков или изменение зон с особым использованием земель.

В конце декабря 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат размер компенсации владельцам гаражей. Условием по данным выплатам станет размещение гаража в зоне, где реализовывается программа реновации.

