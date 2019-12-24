В Москве увеличат компенсации за снос гаражей

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Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат компенсации владельцам гаражей, которые идут под снос в кварталах реновации. По словам мэра города, у властей "нет такой цели – снести все подряд гаражные кооперативы".

"Наоборот, было бы очень хорошо, если бы владельцы гаражей объединились и привели свою территорию в порядок. Кто хочет построить капитальный паркинг, всегда найдет поддержку в управе и префектуре", – сказал Собянин в интервью"Вечерней Москве".

Он подчеркнул, что гаражи сносят "только тогда, когда без этого невозможно построить новую дорогу, станцию метро или поликлинику". При этом за каждый снесенный гараж власти выплачивают компенсацию 150-300 тысяч рублей.

"Многие владельцы гаражей говорили, что этого мало. Наверное, они правы, в ближайшее время все посчитаем и увеличим размеры компенсаций", – добавил мэр.

Глава города также отметил, что по программе реновации построено 49 домов, под заселение передано 44 дома. При этом еще 200 домов находятся в разных стадиях проектирования и строительства.

Мэр указал, что в среднем власти планируют уложиться в три-четыре волны переселения. "С учетом сроков строительства новых домов как раз получится 15 лет, за которые планируется реализовать программу реновации", – резюмировал Собянин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее рассказал, что порядка 15 тысяч человек могут переехать в новые дома в рамках программы реновации столичного жилого фонда в 2020 году.