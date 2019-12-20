Собянин утвердил проект планировки двух поселений в Москве

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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории поселений Внуковское и Марушкинское в ТиНАО, а также района Внуково на западе столицы.

Соответствующее постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 1241,47 гектара.

Также Собянин утвердил проект планировки газопровода от деревни Постниково до деревни Анкудиново и поселка Первомайское в в ТиНАО.

Кроме того, мэр подписал проект планировки кабельных линий от теплоэлектроцентрали-26 до электроподстанции "Битца" на юго-западе столицы.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Правительство Москвы ранее утвердило 81 новую стартовую площадку в программу реновации. Из них восемь – дополнительные территории.