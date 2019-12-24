Проблема обманутых дольщиков в РФ будет решена за 3 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Проблема обманутых дольщиков в РФ будет решена до 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Олега Говоруна.

"Итогом этого года станет восстановление прав более 16 тысяч обманутых дольщиков. Эти дома находятся на территории 21 субъекта Российской Федерации. В целом для этого потребуется 31 миллиард рублей. Деньги соответствующие предусмотрены", – сказал Говорун.

Он рассказал, что сейчас на территории Московской области и Нижегородской области Фонд достраивает 90 домов. К настоящему моменту завершено строительство 13 домов, идет раздача ключей.

"Сейчас совокупно в Фонде имеется 65 миллиардов рублей. Эти средства состоят из тех денег, которые предоставил бюджет Российской Федерации, субъекты Федерации и сам компенсационный фонд", – рассказал Говорун.

Он добавил, что этих денег будет достаточно для восстановления в следующем году прав порядка 40 тысяч обманутых дольщиков. При этом глава Фонда отметил, что действующая модель закона не снимает ответственности с руководителей объектов за решение проблем.

Тем временем Говорун добавил, что у Фонда уже есть первые результаты. В общей сложности восстановлены права восьми тысяч обманутых дольщиков. Эти дома находятся в 13 субъектах Российской Федерации.

Фонд защиты прав дольщиков зарегистрировали в столице 18 декабря. Отмечалось, что организация самостоятельно будет выступать в качестве застройщика, а ее финансирование будет производиться из средств городского бюджета.

Фонд будет достраивать семь проблемных жилых комплексов в столице. На первоочередные мероприятия по достройке этих объектов организация получит 5,5–6 миллиардов рублей. Ожидается, что работы на объектах начнутся в 2020 году.

