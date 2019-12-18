Фонд защиты прав дольщиков зарегистрировали в столице

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Фонд защиты прав дольщиков зарегистрирован в столице. Об этом рассказала председатель комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

По ее словам, "это позволит фонду приступить к реализации мероприятий, необходимых для достройки объектов". Фонд сам будет выступать в качестве застройщика, а его финансирование будет производиться из средств городского бюджета.

Пятова пояснила, что организация будет достраивать семь жилых комплексов в столице. На первоочередные мероприятия по достройке этих объектов фонд получит 5,5-6 миллиарда рублей. Работы на объектах начнутся в 2020 году.

13 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационные выплаты обманутым дольщикам. Согласно документу, физлица освобождаются от уплаты налога на доходы от продажи электроэнергии.