Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ компенсаций обманутым дольщикам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационные выплаты обманутым дольщикам, передает Агентство "Москва".
Это положение было оформлено как поправка ко второму чтению законопроекта об освобождении от налога на доходы физических лиц доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.
Согласно документу, физлица освобождаются от уплаты налога на доходы от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации, к которым относятся установки мощностью не более 15 кВт, используемые для собственных бытовых или производственных нужд.
Указанная норма в части освобождения доходов, полученных налогоплательщиками от продажи электрической энергии, согласно закону, будет применяться до 1 января 2029 года.
28 июня Владимир Путин подписал закон о защите прав участников долевого строительства жилья. Согласно документу, публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан − участников долевого строительства" будет выплачивать компенсации обманутым дольщикам, которые заключили договор с застройщиком до 20 октября 2017 года.
С 1 июля 2019 года в России действует новый порядок отношений между застройщиком и покупателем. По новым правилам гарантом прав обеих сторон выступает банк. Покупатели будут переводить деньги не застройщику, а на специальные эскроу-счета. Зарегистрировать права собственника на новую квартиру можно как в офисе МФЦ, так и на сайтах Росреестра и Госуслуг.
Москва поможет обманутым дольщикам получить квартиры
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