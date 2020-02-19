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Экономика

19 февраля, 10:46

Стоимость квартир в новостройках побила рекордные значения

экономика недвижимость

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд. Стоимость жилплощади в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми выросла на 38,6% – до 107,3 тысячи рублей за квадратный метр, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование федерального портала "Мир квартир".

Тем самым на территории России установился самый высокий ценник за жилье в новостройках.

Согласно данным "Авито Недвижимость", только за январь текущего года цены за единицу площади поднялись на 0,3%.

Также сообщается, что за 6 лет уменьшилась средняя площадь квартир. В частности, в столице "однушки" стали размещать на 40,6 квадратного метра вместо 42,3 "квадрата", площадь двухкомнатных уменьшилась с 63,5 до 62,1 квадратного метра.

Ранее риелторы сделали прогноз о том, что рост цен на жилье превысит снижение ипотечной ставки. В Совете Федерации предположили, что стоимость квартир в ближайшие два года увеличится на 25%.

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