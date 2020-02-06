Риелтор прокомментировал возможный рост цен на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На предположение Совфеда о том, что стоимость жилья может увеличиться на 25 процентов всерьез ориентироваться не стоит. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. По мнению эксперта, рост возможен, но не такой большой.
"С точки зрения ситуации на рынке никаких предпосылок нет к тому, чтобы произошло такое повышение цен. Я понимаю, что реализуется монополизация рынка, но это не секрет и не новость, когда вводили эту систему, связанную с эскроу-расчетами, было это очевидно. Но мало вероятно, что, даже если процесс монополизации будет осуществляться, он пойдет с такой дикой скоростью", – объяснил Самойлов.
Эксперт также подчеркнул, что стоимость жилья не абстрактная цифра, а цифра предложения, которое должно вызывать спрос. "Так как никакого заметного роста платежеспособного спроса не только нет уже много лет, но и не ожидается, я не вижу никаких источников с точки зрения спроса, который бы обеспечивал реальный оборот рынка по столь сильно растущим ценам", – сказал он.
Самойлов добавил, что сейчас нет смысла "бежать" за квартирой. "Жилищную задачу людям нужно решать тогда, когда, с одной стороны, есть реальная необходимость, а с другой – есть возможность ее обеспечить. Сегодня рынок недвижимости – хороший способ сберечь свои активы. Такая задача реализуется независимо от сиюминутной рыночной динамики", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что в России в ближайшие два года стоимость жилья может увеличиться до 25 процентов.
Такой рост цен на недвижимость спрогнозировали в Совете Федерации. Специалисты объясняют это высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Отмечается, что строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 процентов от стоимости проекта. Специалисты полагают, что это может привести к увеличению затрат примерно на восемь процентов.
Также к затратам прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк. В результате прямые издержки у застройщика достигают 23 процентов.
Помимо этого, стоимость жилья может увеличиться из-за ухода с рынка средних и мелких строительных компаний. Эксперты считают, что рост цен на недвижимость возрастет после того, как компании увидят массовые уходы с рынка.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что никаких массовых проблем нет, а те, что поступают, решаются оперативно. Он пояснил, что правительством были проработаны вопросы с банками по кредитованию небольших проектов.
Хуснуллин добавил, что избежать рост цен на квартиры получилось благодаря Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).
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