Риелтор прокомментировал возможный рост цен на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На предположение Совфеда о том, что стоимость жилья может увеличиться на 25 процентов всерьез ориентироваться не стоит. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. По мнению эксперта, рост возможен, но не такой большой.

"С точки зрения ситуации на рынке никаких предпосылок нет к тому, чтобы произошло такое повышение цен. Я понимаю, что реализуется монополизация рынка, но это не секрет и не новость, когда вводили эту систему, связанную с эскроу-расчетами, было это очевидно. Но мало вероятно, что, даже если процесс монополизации будет осуществляться, он пойдет с такой дикой скоростью", – объяснил Самойлов.

Эксперт также подчеркнул, что стоимость жилья не абстрактная цифра, а цифра предложения, которое должно вызывать спрос. "Так как никакого заметного роста платежеспособного спроса не только нет уже много лет, но и не ожидается, я не вижу никаких источников с точки зрения спроса, который бы обеспечивал реальный оборот рынка по столь сильно растущим ценам", – сказал он.





Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов Если предположить, что инфляционная картина в экономике России в горизонте до конца 2021 года будет примерно такая же, как сейчас, то, думаю, что суммарно цены на жилье вырастут максимум на 15 процентов.

Самойлов добавил, что сейчас нет смысла "бежать" за квартирой. "Жилищную задачу людям нужно решать тогда, когда, с одной стороны, есть реальная необходимость, а с другой – есть возможность ее обеспечить. Сегодня рынок недвижимости – хороший способ сберечь свои активы. Такая задача реализуется независимо от сиюминутной рыночной динамики", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшие два года стоимость жилья может увеличиться до 25 процентов.

Такой рост цен на недвижимость спрогнозировали в Совете Федерации. Специалисты объясняют это высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Отмечается, что строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 процентов от стоимости проекта. Специалисты полагают, что это может привести к увеличению затрат примерно на восемь процентов.

Также к затратам прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк. В результате прямые издержки у застройщика достигают 23 процентов.

Помимо этого, стоимость жилья может увеличиться из-за ухода с рынка средних и мелких строительных компаний. Эксперты считают, что рост цен на недвижимость возрастет после того, как компании увидят массовые уходы с рынка.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что никаких массовых проблем нет, а те, что поступают, решаются оперативно. Он пояснил, что правительством были проработаны вопросы с банками по кредитованию небольших проектов.

Хуснуллин добавил, что избежать рост цен на квартиры получилось благодаря Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).



Соболева Илона