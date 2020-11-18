Госдума продлила "дачную амнистию" до 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума продлила "дачную амнистию" до 1 марта 2026 года. Закон принят в третьем, окончательном чтении.

Закон продлевает на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома.

Строения должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖ.

Ряд положений дачной амнистии заканчивал действовать 1 марта следующего года. Авторами данной инициативы являются сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.

В октябре Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на 5 лет. Соответствующий проект внесли в ГД в июле 2020 года.