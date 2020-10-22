ГД поддержала проект о продлении дачной амнистии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на 5 лет. Соответствующий проект внесли в ГД в июле 2020 года, сообщает РИА Новости.
Известно, что авторами данной инициативы являются сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников.
До этого Крашенинников говорил, что дачная амнистия в РФ действует с 1 сентября 2006 года и благодаря ей получилось в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости. Теперь предлагается ее продлить до 2026 года.
Ряд положений дачной амнистии, включая об упрощенном порядке оформления прав на жилье и садовые дома на садовых земельных участках, заканчивают действовать 1 марта следующего года.
После чего владельцы участков должны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, вступившим в силу 4 августа 2018 года.
Законопроект предлагает продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома. В связи с чем предлагается оформлять права при наличии технического плана и декларации, которая составлена правообладателем объекта недвижимости.
В прошлом году вступили в силу изменения в закон о дачной амнистии.
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