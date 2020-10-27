В МЧС рассказали, как подготовить дачу к зимнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичный главк МЧС подготовил рекомендации для дачников, покидающих свои участки на зимний период. В ведомстве попросили не оставлять горюче-смазочные материалы рядом с домами.
Там также отметили, что даже брошенный окурок может привести к пожару. Поэтому на расстоянии трех метров от дома специалисты рекомендовали убрать остатки дров, ветки, листья и другие горючие материалы.
Сжигать листву нельзя, ее следует выбросить на специальные помойки, добавили эксперты. По их словам, лучше всего выключить все электроприборы из розеток и перекрыть газ. Газовые баллоны желательно вывезти с участка или разместить в каменной пристройке.
Если планируется возвращаться на участок в осенне-зимний период, то электропроводку и газобаллонное оборудование, а также печи и дымоходы нужно проверить заранее, посоветовали в МЧС. При необходимости хозяевам рекомендовали провести ремонтные работы.
Ранее сообщалось, что городские службы за три недели выполнили более 8,5 тысячи заявок на доставку дров москвичам, которые остаются на домашнем режиме. Ежедневно выполняется около 350–400 заявок. Для оперативной доставки дров привлекают необходимое количество самосвалов, погрузчиков и манипуляторов.
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