Жители Жуковского пожаловались на приезжающих в город москвичей

Жители Жуковского пожаловались на проезжающих через город москвичей. Это связано с тем, что через город сейчас пролегает транзитный путь на время строительства развязки. Сообщается, что ее реконструкция будет завершена в следующем году.

Местные жители отмечают, что из-за автомобилей с московскими номерами в городе стали формироваться заторы. Кроме того, по их словам, москвичи занимают все парковочные места в городе.

Местный житель Станислав Огарев заявил, что на каждой второй машине – столичные номера. Он отметил, что они присутствуют на автомобилях как тех, кто едет в Москву, так и тех, кто направляется в сторону области.

"Не проще было бы до окончания строительства перенаправить транзитные машины, как это делается, например, во время авиашоу", – поделился мнением Огарев.

В социальной сети "ВКонтакте" жители Жуковского организовали голосование. В нем спросили население города, желают ли они организовать "автофильтр" в городе. Сообщается, что сотни человек высказались за инициативу. Однако есть и те, кто выступает против таких радикальных мер.

В частности, один из автомобилистов заявил, что "автофильтр" невозможно организовать, поскольку многие ездят через город на свои дачи. Кроме того, по его словам, крайне затруднительно останавливать каждый автомобиль с выяснениями намерений въезда в город.

"Они же не говорят в Москве, когда мы приезжаем к ним: "Зачем вы сюда приехали с подмосковными номерами, пробки создаете", – подчеркнул автомобилист. Другие противники также указывают, что подобная инициатива подразумевает ограничение свобод.

Сообщается, что такая же ситуация ранее возникла в Дзержинском. Через город ездили желающие отдохнуть москвичи, в связи с чем звучали предложения об ограничении въезда или закрытии парковок для автомобилей с московскими номерами.

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что подобные инициативы при их реализации ударят в первую очередь по самим городам.

"В конце концов дорога вам приносит прибыль! Если никого не будет, то возьмите любой поселок – он загибается", – отметил Субботин.

Ранее стало известно, что аэропорт Жуковский планирует завершить модернизацию системы защиты от птиц в 2021 году. Над ней начали работать после того, как в прошлом году самолет, который взлетал из воздушной гавани, столкнулся с чайками и приземлился в поле.