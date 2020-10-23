Жители Жуковского пожаловались на приезжающих в город москвичей
Жители Жуковского пожаловались на проезжающих через город москвичей. Это связано с тем, что через город сейчас пролегает транзитный путь на время строительства развязки. Сообщается, что ее реконструкция будет завершена в следующем году.
Местные жители отмечают, что из-за автомобилей с московскими номерами в городе стали формироваться заторы. Кроме того, по их словам, москвичи занимают все парковочные места в городе.
Местный житель Станислав Огарев заявил, что на каждой второй машине – столичные номера. Он отметил, что они присутствуют на автомобилях как тех, кто едет в Москву, так и тех, кто направляется в сторону области.
"Не проще было бы до окончания строительства перенаправить транзитные машины, как это делается, например, во время авиашоу", – поделился мнением Огарев.
В социальной сети "ВКонтакте" жители Жуковского организовали голосование. В нем спросили население города, желают ли они организовать "автофильтр" в городе. Сообщается, что сотни человек высказались за инициативу. Однако есть и те, кто выступает против таких радикальных мер.
В частности, один из автомобилистов заявил, что "автофильтр" невозможно организовать, поскольку многие ездят через город на свои дачи. Кроме того, по его словам, крайне затруднительно останавливать каждый автомобиль с выяснениями намерений въезда в город.
"Они же не говорят в Москве, когда мы приезжаем к ним: "Зачем вы сюда приехали с подмосковными номерами, пробки создаете", – подчеркнул автомобилист. Другие противники также указывают, что подобная инициатива подразумевает ограничение свобод.
Сообщается, что такая же ситуация ранее возникла в Дзержинском. Через город ездили желающие отдохнуть москвичи, в связи с чем звучали предложения об ограничении въезда или закрытии парковок для автомобилей с московскими номерами.
Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что подобные инициативы при их реализации ударят в первую очередь по самим городам.
"В конце концов дорога вам приносит прибыль! Если никого не будет, то возьмите любой поселок – он загибается", – отметил Субботин.
Ранее стало известно, что аэропорт Жуковский планирует завершить модернизацию системы защиты от птиц в 2021 году. Над ней начали работать после того, как в прошлом году самолет, который взлетал из воздушной гавани, столкнулся с чайками и приземлился в поле.
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