Логистический комплекс ввели в эксплуатацию в Жуковском

19:13
Фото: Агентство "Москва"
В Подмосковном аэропорту Жуковский представили новый логистический комплекс, благодаря которому получится обслуживать до 100 тысяч тонн грузов ежегодно. Об этом заявили представители государственной корпорации "Ростех".
"Он включает в себя грузовой терминал площадью 9,2 тысячи метров и авиационный перрон площадью 90 тысяч квадратных метров, на котором могут одновременно разместиться четыре широкофюзеляжных грузовых самолета", – говорится в сообщении пресс-службы.
В результате базовым грузовым перевозчиком станет грузовая авиакомпания Sky Gates.
Отмечается, что логистический комплекс "ЖИА Карго" включает в себя современный грузовой терминал со складом временного хранения, таможенной инфраструктурой, зонами для хранения ценных, опасных, термочувствительных грузов и живых животных. Кроме того, в его составе есть авиационный перрон.
Известно, что общие затраты на реализацию данного проекта составили 37 миллионов долларов.
Ранее говорилось, что международный терминал D в Шереметьево возобновит работу 27 июля. Точной информации об открытии зарубежных направлений нет.
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