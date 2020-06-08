"Аэроэкспресс" возобновил регулярное движение поездов в Домодедово

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Компания "Аэроэкспресс" возобновила регулярный график движения поездов между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово, сообщает пресс-служба компании.

"С 8 июня аэроэкспрессы между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово снова курсируют с интервалом 30 минут. Поезда отправляются каждые полчаса с 6:00 до 23:30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 июня будет также восстановлено тактовое расписание аэроэкспрессов до аэропортов Внуково и Шереметьево.

Кроме того, с 15 июня "Аэроэкспресс" вводит единый тариф "Стандарт" стоимостью 300 рублей. Поездка по тарифу "Бизнес" будет стоить 800 рублей.

Генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева ранее рассказала, что новая цена отвечает запросам и одиночных пассажиров, и тех, кто путешествует компанией. По ее словам, единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров.