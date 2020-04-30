В России предложили провести амнистию по легким статьям КоАП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуму в ближайшее время планируют внести проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения", приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета "Известия".
Авторами документа выступили депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Как отмечается, целью инициативы является смягчение негативных социально-экономических последствий распространения COVID-19.
Согласно проекту, предлагается простить гражданам штрафы за безбилетный проезд, большинство нарушений ПДД и другие нарушения. Авторы инициативы выразили мнение, что это поддержит граждан в непростой ситуации в экономике.
Ранее сообщалось, что Верховный суд продлил до 11 мая ограничения по рассмотрению дел в связи с пандемией коронавируса и предложил рассматривать дела удаленно, по Сети. Участникам заседаний необходимо подать заявление в электронном виде и приложить копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия. Кроме того, в Верховном суде напомнили о необходимости соблюдать санитарные правила.
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