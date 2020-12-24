Мария Захарова рассказала о самых любимых подарках

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие предпочитает подарки на Новый год или день рождения, сообщает "Мир 24".
"По поводу подарка – знаете, я очень люблю сюрпризы. И очень хотелось бы, чтобы было что-нибудь такое. Чтобы ты посмотрел и сказал: "Вот это да! Откуда вы знали? Это потрясающе". Или наоборот: "Не может быть, мне нравится. А что это?" – рассказала дипломат.
Захарова отметила, что очень любит сюрпризы и ждет, что вдруг "что-нибудь будет такое фантастическое". "Я в этом смысле как маленький ребенок, правда. Я верю в Деда Мороза. Может быть, он тоже в меня верит", – сказала она.
Дипломат также призналась, что любит готовить, но пока не решила, что будет у нее на новогоднем столе.
Ранее Захарова рассказала, как вести себя в начале дипломатической карьеры. По ее словам, необходимо понять, точно ли это ваш выбор, ваше призвание, ваше желание, готовы вы к этому или нет.
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