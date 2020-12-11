Захарова назвала новые санкции США неуклюжим пиар-ходом

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Новые санкции США против России носят надуманный характер и являются неуклюжим пиар-ходом, говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, сообщает RT.
"Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как нарушителей прав человека", – отметила Захарова.
Она подчеркнула, что составителям новых списков ограничений "не занимать фантазии".
"Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн "Чайка" – очевидно, по причине того, что он находится в Москве, возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль озаботиться футбольным клубом", – сказала Захарова.
10 декабря ряд российских граждан и организаций пополнил санкционные списки США и Великобритании. Отмечалось, что россиян обвиняют в нарушении прав человека.
В частности, в американском списке значатся футбольный клуб "Ахмат", Фонд Ахмата Кадырова, компании "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды".
Ранее сообщалось, что Европейский союз вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире.
Уточнялось, что санкции будут вводить за преступления, связанные с геноцидом, преступления против человечности, за насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование и свободу совести.
Кроме того, в конце сентября Минфин США ввел новые санкции против ряда российских физических и юридических лиц. В ведомстве мотивировали данное решение рядом киберпреступлений, вмешательством в выборы американского президента и рядом других нарушений.
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