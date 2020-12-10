США ввели новые санкции против России

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Ряд российских граждан и организаций пополнил санкционные списки США и Великобритании. Уточняется, что россиян обвиняют в нарушении прав человека, сообщает РИА Новости.
В частности, в американском списке значатся футбольный клуб "Ахмат", Фонд Ахмата Кадырова, компании "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды".
Также санкции США распространили на представителя Рамзана Кадырова Зияда Сабсаби, советника главы Чечни по безопасности Даниила Мартынова, представителя Кадырова в Европе Тимура Дугазаева, вице-премьера республики Вахита Усмаева, а также на тренера лошадей Кадырова Сатиша Симара.
Санкционный список Британии пополнили спецотряд быстрого реагирования "Терек", бывший глава полиции города Аргуна Аюб Катаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Апты Алаудинов.
Ранее сообщалось, что Европейский союз вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире.
Уточнялось, что санкции будут вводить за преступления, связанные с геноцидом, преступления против человечности, за насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование и свободу совести.
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