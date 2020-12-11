Захарова рассказала, как сделать первые шаги на дипломатической службе

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как вести себя в начале дипломатической карьеры. Об этом дипломат сообщила во время "Диалога на равных", который транслировали на странице "Большой перемены" в соцсети "ВКонтакте".
"(Необходимо. – Прим. ред.) понять, точно ли это ваш выбор, ваше призвание, ваше желание, готовы вы к этому или нет. Потому что это вопрос не только знаний и профессиональных качеств – это достаточно непросто с точки зрения логистики, потому что это длительные командировки", – заявила Захарова, уточнив, что командировки могут продолжаться больше года.
В связи с этим, по ее словам, надо задаться вопросом о готовности к подобным ограничениям. "Это невозможность видеть своих близких, родителей, друзей, это смена климата и образа жизни, потому что эта работа связана с ограничениями, – вы себе уже полностью не принадлежите", – предупредила Захарова.
Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что дипломатов ждет много рутинной и кропотливой работы, а не только посещение интересных мест. "Это та сфера, где приходится постоянно чему-то учиться, осваивать новые горизонты и рубежи", – добавила Захарова.
В результате она рекомендовала тем, кто хочет стать дипломатом, основательно изучить будущую профессию.
Ранее Захарова назвала новые санкции США в отношении России неуклюжим пиар-ходом. 10 декабря ряд российских граждан и организаций пополнил санкционные списки США и Великобритании. Отмечалось, что россиян обвиняют в нарушении прав человека.
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