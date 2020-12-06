Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку – 2"

12:17
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв посольства США в Берлине наложить мораторий на строительство "Северного потока – 2".
Она призвала Вашингтон "играть по правилам" в международной экономике.
"Америка должна играть по правилам, а не требовать от Евросоюза и Германии запретить строительство "Северного потока – 2" под угрозой санкций", – написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что шесть лет назад газета The Washington Times опубликовала статью, в которой приводилась записка администрации президента США Рональда Рейгана от 1981 года о необходимости противодействия строительству трубопроводов из СССР в Европу. Это объяснялось тем, что поставки нефти и газа из СССР могут ослабить западные позиции.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что куда бы ни шла российская труба, она вызывает у США политическую агрессию и незаконное противодействие.
Ранее сообщалось, что посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток – 2". По мнению исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл, данное решение могло бы служить сигналом о том, что ЕС больше не собирается мириться с "постоянным злонамеренным поведением России".
Санкции в отношении газопровода "Северный поток – 2" вступили в силу в конце прошлого года. В конце октября текущего года Госдепартамент США расширил интерпретацию санкций.
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил уверенность, что "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на санкции.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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