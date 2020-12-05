Германия определила трубоукладчика "Северного потока – 2"

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
Заниматься прокладкой труб для газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии будет трубоукладчик "Фортуна". Об этом свидетельствуют навигационные данные Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ.
В уведомлении говорится, что судно будет вести "подводные операции на трубопроводе" в Балтийском море. Отмечается, что работы будут проводиться южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.
Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.
В частности, под ограничения попадут порты, которые примут участвующие в строительстве корабли. Кроме того, они будут применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам.
Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.
Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.
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