Захарова прокомментировала призыв Германии вести переговоры с Россией с "позиции силы"

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр вести переговоры с Россией с "позиции силы".

Дипломат отметила, что Германия в оборонной сфере зависит от США.

"Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции – "зависимой страны в сфере безопасности". И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что на территории Германии располагается огромное количество американских военных баз. Кроме того, Захарова уведомила, что в Германии также находится и ядерное оружие США.

"Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться – это признак зависимости", – заключила дипломат.

Перед этим глава оборонного ведомства ФРГ на выступлении в Бундестаге, комментируя вопрос разоружения, заявила, что общаться с Россией стоит "с позиции силы", добавив, что "это всегда было хорошей позицией германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".

Ранее Мария Захарова выразила возмущение заявлением немецкого посла в Литве Маттиаса Сонна, что советская армия освободила Германию от нацистов лишь для установления "сталинского репрессивного правления".

