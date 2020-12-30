Володин рассказал, как отпразднует Новый год

15:35
Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о своих планах празднования Нового года. Об этом сообщают "Дни.ру".
Он отметил, что, как и многие, считает Новый год семейным праздником и поэтому планирует встретить 2021 год в окружении родных и близких.
"Буду так же, как и все, встречать Новый год дома с семьей", – заявил Володин.
Спикер нижней палаты парламента пожелал удачи, здоровья и счастья всем россиянам в новом году, а также выразил надежду, что все неприятности и трудности останутся в прошлом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какие предпочитает подарки на Новый год или день рождения.
Она призналась, что очень любит сюрпризы и всегда ждет чего-нибудь фантастического. Дипломат также призналась, что любит готовить, но пока не решила, что будет у нее на новогоднем столе.
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