Пять человек погибли при подрыве смертника в Китае

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Пять человек погибли, еще пятеро пострадали в результате подрыва смертника в Гуанчжоу на юге Китая. Об этом заявили местные полицейские.

Согласно информации стражей порядка, взрыв прогремел в 15:00 по московскому времени. Подозреваемым является 59-летний мужчина, который пронес взрывное устройство в здание. Там проводилось заседание местного сельского комитета.

Возможной причиной инцидента назвали изъятие у подозреваемого земельного участка. Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.

Ранее власти Венесуэлы сообщили о теракте на газовом заводе. Сейчас там идет ремонт, информации о пострадавших и погибших не поступало.

