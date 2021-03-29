Полиция установила личности напавших на церковь в Индонезии

12:08
Фото: depositphotos/dechevm
Террористы-смертники, устроившие нападение на католическую церковь в индонезийском городе Макассар, оказались мужем и женой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя полиции страны Арго Ювоно.
Как уточняется, семейная пара имела контакты с местной экстремистской группировкой "Джамаа аншарут даулах".
Мужчина и женщина, которых называют только по инициалам, поженились полгода назад и "состояли в связях с данной группировкой", рассказал сотрудник правоохранительных органов. По его словам, расследование проводит антитеррористическое подразделение.
Ранее сообщалось, что взрыв у входа в католический собор в городе Макассар устроил террорист-смертник. Полиция обнаружила на месте происшествия поврежденный хлопком мотоцикл. Согласно информации СМИ, взрыв произошел утром 28 марта и совпадает по времени с воскресной мессой, на которую обычно приходит много верующих. По некоторым данным, при взрыве пострадало около 20 человек.
Посольство РФ в Индонезии призвало россиян избегать мест массового скопления людей на острове Сулавеси после произошедшего.
В Индонезии прогремел взрыв у католической церкви
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