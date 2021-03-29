Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии

Видео: телеграм-канал Москва 24

На нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina в Индонезии прогремел мощный взрыв. Об этом стало известно из сообщений радиостанции Radio Elshinta.

Уточняется, что на объекте в городе Балонган начался пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее взрыв в жилом доме в Химках раздался утром 19 марта, после чего начался пожар. Обрушились перекрытия между 8-м и 9-м этажами, были повреждены балконы и выбиты стекла. Произошел, предположительно, хлопок газовоздушной смеси, в результате обрушились перекрытия.

В управлении СК по региону завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Помимо того, проверку после трагедии организовала прокуратура Подмосковья.

По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

