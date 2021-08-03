В Сочи фура, перевозившая арбузы, попала в аварию

В Сочи водители засняли десятки разброшенных по дороге арбузов. Фура, перевозившая ягоды, попала в аварию.

Водитель не только повредил авто, но и растерял весь товар. Все арбузы полопались и разбились. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.