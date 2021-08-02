Дым от лесных пожаров скрыл от солнца три района в Якутии

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Из-за густого дыма, вызванного лесными пожарами, в трех районах Якутии "исчезло" солнце. Об этом администрация республики сообщила в своей группе в "ВКонтакте".

"В Кобяйском, Вилюйском и Нюрбинском районах в данное время наблюдается сильная задымленность, и из-за этого там днем стало очень темно, солнца практически не было видно", – объяснил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, главный лесничий Якутии Сергей Сивцев.

По его словам, наиболее сложная ситуация сейчас складывается на территории Кобяйского улуса, где действуют девять лесных пожаров. Общая площадь возгорания там составляет более 15 тысяч гектаров, в его ликвидации задействованы 283 человека и 26 единиц спецтехники. Также несколько крупных пожаров зафиксировано в Таттинском и Усть-Алданском районах, откуда дым приносит ветер.

Ранее сообщалось, что МЧС направило дополнительные силы в Якутию для борьбы с огнем.

На почти 140 очагов возгорания авиация Минобороны сбросила 6 тысяч тонн воды. В общей сложности свыше 500 человек борются со стихией в регионе.

