В Якутии случилась утечка газа под автострадой

А в Якутии, которая страдает от лесных пожаров, прорвало газопровод под автомагистралью.

Утечка газа обошлась без взрыва. Никто не пострадал. Дорогу перекрыли и устраняют последствия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

