Экс-участник реалити-шоу "Дом 2" Антон Гусев посадил за руль 8-летнего сына

Блогер и экс-участник реалити-шоу "Дом 2" Антон Гусев посадил за руль 8-летнего ребенка.

В Сети обсуждают видео блогера, который "дал порулить" восьмилетнему сыну прямо на московской дороге. Что грозит такому отцу – в сюжете телеканала Москва 24.

