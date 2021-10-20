В Кремле прокомментировали обыски в домах родственников Дерипаски

13:31
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
В Кремле пока не знают, с чем связаны обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что в Кремле слышали заявления, что здания не принадлежат предпринимателю.
"В любом случае если эти действия правоохранителей касаются наших российских граждан, то, конечно же, мы будем готовы всячески защищать их интересы, чтобы соблюдались все их права", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее ФБР завершило обыски в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые принадлежат родственникам российского бизнесмена. Агенты ФБР покинули здания с коробками и чемоданами с неизвестным содержимым.
В 2019 году Дерипаска подал в суд на американское министерство финансов. Российский миллиардер потребовал отменить против него санкции. Предприниматель заявил, что из-за запретов американского ведомства его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. По мнению Дерипаски, он стал жертвой внутриполитической борьбы в США.
ФБР завершило обыски в доме Дерипаски в Вашингтоне
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