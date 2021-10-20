Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников в США

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Дерипаска отметил, что в обыскиваемых домах никто не живет, они заброшены. Он также поинтересовался, много ли денег удалось найти в зданиях.

"Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году", – написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

Дерипаска подчеркнул, что долг США достиг больших размеров из-за аналитиков и сотрудников ВПК США.

Ранее ФБР завершило обыски в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые принадлежат родственникам российского бизнесмена. Агенты ФБР покинули здания с коробками и чемоданами с неизвестным содержимым.

В 2019 году Дерипаска подал в суд на американское министерство финансов. Российский миллиардер потребовал отменить против него санкции. Предприниматель заявил, что из-за запретов американского ведомства его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. По мнению Дерипаски, он стал жертвой внутриполитической борьбы в США.

