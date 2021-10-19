В Польше тысячи человек вышли на улицы, защищая мигрантов из Белоруссии

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В Польше состоялись массовые акции протеста. Тысячи человек вышли на улицы в знак солидарности с мигрантами из Белоруссии. Участники шествия требовали прекратить их депортацию, и обвиняли полицию в жесткости. Поляки считают, что все желающие должны получить убежище, независимо от политических разногласий.
В Колумбии стерилизовали "кокаиновых бегемотов". Это потомство тех самых животных, которые принадлежали наркобарону Пабло Эксобару. В конце семидесятых мафиози привез их на свое ранчо, а после его смерти бегемоты оказались на свободе. Они быстро размножились и превратились в угрозу для людей и окружающей среды. Судьба гиппопотамов обсуждалась несколько лет. Колумбийцы выступили против их убийства. В итоге решили стерилизовать животных.
В сицилийском городе Катания запретили крестных отцов. Это всего на три года, сообщают СМИ. Католическая епархия считает, что теперь фигура крестного отца уже не та. Она утратила всякое духовное значение. Родители в основном приглашают в крестные отцы богатых и влиятельных людей. А у самих таких отцов десятки крестников. Плюс с помощью крестин распространяются и мафиозные традиции Сицилии. Но многие жители Катании недовольны. Некоторые собираются крестить своих детей за пределами города.
В Испании прошел первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком. Спортсмены должны были как можно дольше продержать его в воздухе. Организаторы вдохновились вирусными тик-токами и решили провести веселые состязания. На Чемпионате встретились сборные из 32 стран, включая Германию, Францию, Колумбию, Мексику и даже Монголию. Была и представительница из России, но она проиграла в плей-офф боливийцу. А победил на чемпионате гость из Перу.
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